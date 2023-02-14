اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 5942 رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:49 ص
شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 5942 رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد جانب من ميناء غرب بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة فقد انتهى الميناء من شحن السفينة IEVOLI SPEED القادمة من إيطاليا وتصل الحمولة الكلية للسفينة 5136 طن، فقد تم تحميل 6100 طن صودا كاوية وسوف تغادر السفينة الميناء متجهه إلى إيطاليا . 
 
كما سجل الميناء دخول السفينة ATLANTIC ROSE القادمة من البرازيل وتصل حمولة السفينة إلى 5877 طنا، وذلك لتفريغ 5942 رأس ماشية حية بالميناء وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى اسبانيا. 
 
واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.
 
 


 

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

ميناء غرب بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة