شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 5942 رأس ماشية حية بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة فقد انتهى الميناء من شحن السفينة IEVOLI SPEED القادمة من إيطاليا وتصل الحمولة الكلية للسفينة 5136 طن، فقد تم تحميل 6100 طن صودا كاوية وسوف تغادر السفينة الميناء متجهه إلى إيطاليا .

كما سجل الميناء دخول السفينة ATLANTIC ROSE القادمة من البرازيل وتصل حمولة السفينة إلى 5877 طنا، وذلك لتفريغ 5942 رأس ماشية حية بالميناء وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى اسبانيا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.





