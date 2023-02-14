سيارة المركز التكنولوچى المتنقل تقدم خدماتها لأهالى قرية دشطوط ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب محافظة بنى سويف ، برئاسة نشأت معبد، التيسيرات اللازمة لتقديم خدمات المركز التكنولوجي للمواطنين في استخراج العديد من المستندات وتراخيص المحلات والإشغالات وتراخيص البناء والإحلال والتجديد والتراخيص الخاصة بالإيرادات وأملاك الدولة وتراخيص الإعلانات وغيرها من الخدمات الجماهيرية، تيسيرا على المواطنين، من خلال سيارة المركز المتنقل.

وتواجدت السيارة اليوم بقرية دشطوط، مزودة بالكوادر البشرية المدربة، وأحدث وسائل التكنولوجيا من أجهزة الحاسب الآلي وطابعات الليزر ووسائل الاتصال، فضلا عن تزويدها بمولد كهرباء لتكون قادرة على العمل في أي مكان، للارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة، ومنعا للزحام بمقرات المراكز التكنولوجية الثابتة.

وفى سياق منفصل، وجهت حملة من مركز مدينة سمسطا، حملة تفتيشية بالتنسيق مع قطاع التموين فجر اليوم، للمرور على المخابز البلدية بالقرية، بهدف ضبط تشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم، وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات التي تم رصدها بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمناطق متفرقة من شوارع ومداخل المدينة ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والمناطق السكنية ودور العبادة، فضلا عن أعمال تمهيد وتجريف ورفع الأتربة الطرق الترابية، وجمع المخلفات المنزلية، وتحسين الخدمات والمرافق بقطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء بدائرة مجلس قروي بدهل ومازورة والشنطور ودشطوط .