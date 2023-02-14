وقال شهود عيان إن جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، مدعومة بتعزيزات عسكرية، هدمت منازل أربع عائلات فلسطينية فى المدينة الواقعة شمالًا، ويسكنها ما يزيد عن عشرين فردًا، وهي مقامة منذ أكثر من 70 عامًا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح أن المنازل الأربعة تعود لعائلات نظمي أبو عيش، ونبيل أبو عيش، وأحمد أبو عيش، وإيفا أبو عيش، وتقع إلى جانب تل نابليون، شرق عكا.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية حاصرت المكان ومنعت الأهالي من الاقتراب منه، ووفرت الحماية للجرافات والآليات، خلال تنفيذها هدم المنازل.