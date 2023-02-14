سقوط أجزاء من مسجد وإصابة سيدة بسبب سوء الأحوال الجوية فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة العجمى منذ قليل، حادث مأساوى بعد انهيار جزئي بمسجد محمد موسي التابع لمديرية أوقاف الإسكندرية بحي العجمي غرب المدينة، ما تسبب فى إصابة سيدة ثلاثينية عقب سقوط جزء عليها أثناء مرورها بجوار المسجد بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب المدينة، وجرى نقلها إلى إحدى المستشفيات في حالة خطرة.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بالحادث، وتبين سقوط «حلية» جبس ضمن الحلى المتواجدة في المسجد بسبب عوامل التعرية نتيجة طقس الإسكندرية الحالي، وأثناء السقوط تصادف مرور إحدى السيدات أثناء سقوطها، مما تسبب في إصابتها وجري نقلها للمستشفي ويجري متابعة الحالة وكذلك الوقوف علي سبب سقوط هذا الجزء.

وتبين أن السيدة المصابة تدعي "نهى. م" 39 عام، تصادف مرورها بجوار المسجد أثناء الانهيار، ما أدى إلى إصابتها وجري نقلها لإحدى المستشفيات القريبة.

وتشهد الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار فى الطقس مع سقوط أمطار غزيرة وانخفاض شديد فى درجات الحرارة منذ الصباح الباكر.