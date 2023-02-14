وقال شلتوت - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الثلاثاء، على هامش احتفالات السفارة المصرية بالأعياد الوطنية الكويتية - إن العيد الوطنى الكويتى (عيد التحرير) يجدد روح الترابط والأخوة وصدق المشاعر كما أنها تضيف مزيدا من العمق التاريخي الذي طالما وحد المصير وجدد الآمال والطموحات للوصول للمستقبل المشرق لإعلاء راية الوطن.

وأضاف أن الأيام المشرقة في حياة الأوطان هي المناسبة الصادقة للتعبير عن اعتزاز الشعوب بحضاراتها وأيام المجد وإن فرحة الجالية المصرية اليوم بأعياد الكويت الوطنية وعيد التحرير إنما هي أصدق تعبير عن عمق الأواصر والصلة التي تجمع الشعبين والأخوة المتينة التي تتجلى في المناسبات منذ القدم.

وهنأ السفير شلتوت، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية .