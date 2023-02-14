وقال كورينكوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه "يجري حاليا الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ في تركيا وسوريا المتضررتين من الزلزال، لذلك قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سحب الفرق الروسية من مناطق الكارثة".

وأضاف أن روسيا كانت من أوائل الدول، التي قدمت المساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، حيث أُرسلت فرق من وزارة الطوارئ الروسية بسرعة كبيرة إلى منطقة الكوارث بإيعاز من الرئيس بوتين.

وتابع: كان الرئيس الروسي يتابع هذا العمل باستمرار، معربا عن شكره لرجال الإنقاذ الروس.

