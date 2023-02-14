اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يبحث خطة تطوير المركز الهندسي بالجامعة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:28 م
رئيس جامعة الأزهر يبحث خطة تطوير المركز الهندسي بالجامعة رئيس جامعة الأزهر خلال اللقاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية تطوير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية، واستمع إلى مقترحات الإدارة الجديدة للمركز، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ القرارات من خلال مجلس الإدارة؛ تحقيقًا للهدف المنشود في الأخذ بمبدأ الشورى؛ للوصول لأفضل القرارات. 
 
وعرضت إدارة المركز خطتها المزمع استكمالها أو البدء فيها في القاهرة والوجهين البحري والقبلي، مؤكدة أن المركز يهدف لتقديم عدد من الخدمات الهندسية، منها: تقديم الاستشارات الهندسية، والتدريب، والأبحاث العلمية، وأنها تتابع بصفة منتظمة الإنشاءات القائمة، والمشاريع المطلوب تطويرها، والمشاريع المستهدف عملها خلال الفترة القادمة. 
 
حضر الاجتماع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد برس المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد بحر، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور عمرو هلال، مدير المركز، والدكتور أيمن سمرة، نائب مدير المركز، والأستاذ محمد عبدالخالق، أمين عام الجامعة.

الازهر الشريف

جامعة الازهر

الخدمات الهندسية

كلية الهندسة



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر يستقبل الملحق الثقافي الكويتي بالقاهرة لبحث التعاون

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:24 م

انطلاق قافلة جامعة الأزهر الشاملة إلى الأقصر محملة بـ 1500 شجرة زيتون

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:54 ص

رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارا بتكليف محمد عبد الخالق أمينًا عامًّا للجامعة

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:32 م

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المركز الدولى الإسلامى للدراسات في خدمة المجتمع

الأحد، 12 فبراير 2023 06:32 م

تعاون بين جامعتى الأزهر والعلَّامة إقبال الباكستانية في العلوم العربية والشريعة

السبت، 11 فبراير 2023 04:09 م

رئيس جامعة الأزهر: مهنة الطب من أسمى المهن

السبت، 11 فبراير 2023 02:47 م

إطلاق قافلة طبية بمشاركة متخصصين من جامعة الأزهر بقرية كفر المياسرة بدمياط

الجمعة، 10 فبراير 2023 05:35 م

رئيس جامعة الأزهر يهنئ خريجى إعلام الأزهر المنضمين حديثًا لنقابة الصحفيين

الخميس، 09 فبراير 2023 06:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة