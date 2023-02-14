رئيس جامعة الأزهر يبحث خطة تطوير المركز الهندسي بالجامعة

كتب لؤى على

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، على أهمية تطوير مركز الأعمال والاستشارات الهندسية، واستمع إلى مقترحات الإدارة الجديدة للمركز، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ القرارات من خلال مجلس الإدارة؛ تحقيقًا للهدف المنشود في الأخذ بمبدأ الشورى؛ للوصول لأفضل القرارات.

وعرضت إدارة المركز خطتها المزمع استكمالها أو البدء فيها في القاهرة والوجهين البحري والقبلي، مؤكدة أن المركز يهدف لتقديم عدد من الخدمات الهندسية، منها: تقديم الاستشارات الهندسية، والتدريب، والأبحاث العلمية، وأنها تتابع بصفة منتظمة الإنشاءات القائمة، والمشاريع المطلوب تطويرها، والمشاريع المستهدف عملها خلال الفترة القادمة.

حضر الاجتماع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد برس المستشار المالي لرئيس الجامعة، والدكتور محمد بحر، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور عمرو هلال، مدير المركز، والدكتور أيمن سمرة، نائب مدير المركز، والأستاذ محمد عبدالخالق، أمين عام الجامعة.