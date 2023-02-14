أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد على دعم الإمارات للجهود المبذولة على صعيد الوحدة والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة في السودان، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.
وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الإمارات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، على هامش مشاركة الأخير فى القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبي.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد التزام المجلس بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
جاء ذلك خلال اجتماع البرهان بمكتبه، بمشاركة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع وفد المبعوثين الدوليين الستة، الذي ضم الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد ورئيس شعبة القرن الأفريقي بالخارجية الألمانية تورستن هوتر والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون انطون والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافيه.
وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية، داعيا المبعوثين الدوليين على ضرورة الوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة