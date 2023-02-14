وكالات

أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد على دعم الإمارات للجهود المبذولة على صعيد الوحدة والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة في السودان، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الإمارات لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، على هامش مشاركة الأخير فى القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبي.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد التزام المجلس بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.