دراسة: المشروم يقوى الذاكرة عن طريق تعزيز نمو الأعصاب

كتبت فاطمة ياسر

اكتشف باحثون من جامعة كوينزلاند مركبا نشطا فى فطر صالح للأكل يعزز نمو الأعصاب ويعزز الذاكرة، وفقا لموقع medicalxpress.

وقال البروفيسور فريدريك مونييه من معهد الدماغ في كوينزلاند إن الفريق حدد مركبات نشطة جديدة من الفطر، وقال البروفيسور مونييه: "مقتطفات من فطر "عرف الأسد" استخدمت فى الطب التقليدى فى البلدان الآسيوية لقرون، لكننا أردنا أن نحدد علميًا تأثيرها المحتمل على خلايا الدماغ".

ووجدت الاختبارات قبل السريرية أن فطر عرف الأسد كان له تأثير كبير على نمو خلايا المخ وتحسين الذاكرة.

وقامت الاختبارات المعملية بقياس التأثيرات التغذوية العصبية للمركبات المعزولة من على خلايا الدماغ المزروعة، ومن المدهش أننا وجدنا أن المركبات النشطة تعزز الخلايا العصبية، وتمتد وتتصل بالخلايا العصبية الأخرى.

وباستخدام الفحص المجهرى فائق الدقة وجدنا أن مستخلص الفطر ومكوناته النشطة تزيد بشكل كبير من حجم النمو، والتى تعتبر مهمة بشكل خاص لخلايا الدماغ لاستشعار بيئتها وإنشاء روابط جديدة مع الخلايا العصبية الأخرى فى الدماغ.

وقال المؤلف المشارك الدكتور رامون مارتينيز مارمول من جامعة كوينزلاند إن هذا الاكتشاف له تطبيقات يمكن أن تعالج الاضطرابات المعرفية التنكسية العصبية مثل مرض ألزهايمر وتحمى منها.

وقالت الدكتورة مارتينيز مارمول: "كانت فكرتنا هى تحديد المركبات النشطة بيولوجيًا من المصادر الطبيعية التى يمكن أن تصل إلى الدماغ وتنظم نمو الخلايا العصبية، ما يؤدى إلى تحسين تكوين الذاكرة".