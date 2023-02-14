اليوم السابع
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خالد عباس: العاصمة الإدارية مدينة ذكية وهناك جدول لتسليم الوزارات

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:07 م
خالد عباس: العاصمة الإدارية مدينة ذكية وهناك جدول لتسليم الوزارات جانب من المداخلة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يهدف لتقديم خدمة للمواطنين بأحدث الطرق، والتعاون بين الوزارات من خلال برامج تشاركية والانترنت، بلا أوراق وجوابات، لافتا إلى أن التحول الرقمى يشمل الأرشيف الإلكترونى، حيث هناك 190 مليون ورقة أو وثيقة تم إدخالها على الكمبيوتر.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن هناك جدول تسليم المبانى الوزارية، فهناك 9 وزارات استلموا، من أجهزة كمبيوتر وبرامج تشاركية، حيث مراجعة أمنية للحماية من الاختراقات. 

 

 وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، المرحلة التى نعمل فيها فى العاصمة الإدارية مدينة ذكية بمعنى الكلمة، موضحا أن هناك اشتراطات لكل المطورين فى البنية الأساسية، حيث متطلبات خاصة غير موجودة فى باقى المدن المصرية.

 

وأشار المهندس خالد عباس، هناك شبكة داخلية بين الوزارات لنقل البيانات والوثائق، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من المطورين العقارين والشركات التى تريد الاستحواذ على الأراضى، وقريبا سيتم فتح بيع الأراضى مرة أخرى. 

 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى اجتماع عقده اليوم بحضور اللواء مهندس توفيق مختار توفيق، مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء مهندس توفيق عبد الرحيم، نائب مدير إدارة النظم، والمهندس محمد الفوى، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور محمود فخر، رئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

 وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع هدفه متابعة أعمال محور التحول الرقمى الخاصة بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل البدء فى الانتقال التدريجى لعدد من الوزارات.


خالد عباس

العاصمه الاداريه

الحياه اليوم

المدينه الذكيه



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