اليوم السابع
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حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتابع تنفيذ 63 مشروعا لأسواق حضارية ووحدات إطفاء

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:20 م
حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتابع تنفيذ 63 مشروعا لأسواق حضارية ووحدات إطفاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط-هيثم البدرى

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تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى لمشروعات وحدات الإطفاء والأسواق والمواقف النموذجية الجارى تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن المشروع القومى لتطوير القرى الذى يجرى تنفيذه بـ 7 مراكز على مستوى المحافظة فى 149 قرية و894 تابعا ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.. جاء ذلك خلال لقاءه مع عدلى أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط وسوزان محمد راضى مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة.

 

وأوضح محافظ أسيوط، أنه يجرى حاليًا إنشاء مشروعات أسواق ووحدات إطفاء ومواقف عامة بقرى حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطنيها حيث تم توقيع بروتوكول اتفاق مع الأبنية التعليمية وللإشراف على تنفيذ 63 مشروعًا خدميًا تتضمن أسواق ومواقف سيارات نموذجية ومتطورة ونقاط إطفاء على عدة مراحل لافتًا إلى ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة وتنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين لتحقيق الاستفادة من هذه المشروعات.

 

وجه المحافظ ضرورة وضع خطة للمرور على كافة المشروعات والإشراف الميدانى اليومى على أعمال المقاولين بمواقع الأعمال الإنشائية للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أى تحديات تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنى القرى المستهدفة والمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى حياتهم وذلك من التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات تنفيذ تلك المشروعات التى تتكامل مع باقى مشروعات المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الخدمات التى تمس الاحتياجات اليومية للمواطن. 

 

ومن جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ مشروعات الأسواق النموذجية ووحدات الإطفاء والمواقف الحضارية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى مشيرًا إلى الهيئة تلتزم بالإشراف الدائم على جميع الأعمال ومتابعة تقدمها والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة عليه والتأكد من سلامة جميع الأعمال حتى الاستلام النهائى طبقًا للقانون. 

 


محافظ أسيوط

الأسواق الحضارية

وحدات الإطفاء

المواقف العامة

قري حياة كريمة



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