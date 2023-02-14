حياة كريمة.. إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية بهبشين فى بنى سويف

أكد على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، على توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمتابعة سير العمل فى مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من المشروعات وفق الجدول الزمنى، ودخولها الخدمة.

وقال على يوسف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإنشاءات وأعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والحماية المدنية، ويتم حاليًا إنشاء السور الخارجى للمبنى، والذى يشرف على تنفيذه جهاز التعمير والإسكان ضمن عدة مشروعات فى قطاع الصحة، يتم تنفيذها بقرى المركز.

وأضاف على يوسف أنه تم انتهاء كافة الإنشاءات، وتوصيل المرافق بمشروع موقف سيارات الأجرة النموذجى، ويتم حاليًا أعمال التشطيبات الداخلية، والتى تشمل أعمال تركيب بلدورات ساحات انتظار الركاب، والذى يشرف على تنفيذه جهاز التعمير والإسكان، للقضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للقرية،

وأشار على سويف إلى استمرار أعمال التشطيبات الجارى تنفيذهل بمشروع السوق المطور بالقرية، والذى يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 4آلاف مترًا، يتضمن أكثر من 190 باكية يتم من خلالها توفير كافة احتياجات أهل القرية ضوالقرى والعزب المجاورة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها، والذى يمثل نقلة حضارية، ومنع للأسواق العشوائية والإشغالات التى كانت تغلق مدخل القرية والشارع الرئيسى بها