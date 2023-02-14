حوار صريح جدا فى دبى.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" حوار صريح جدا فى دبى.. تصريحات الرئيس السيسى فى قمة الحكومات تؤكد أن مصر لا تنسى فضل أشقائها.. العلاقات المصرية العربية تاريخية راسخة.. والتعاون مع دول الخليج لا يمكن أن يتأثر بالحملات الكاذبة لمروجى الشائعات.. برقية العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس عقب فوزه بانتخابات الرئاسة تؤكد قيمة مصر عند الخليج

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