اليوم السابع
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حجز مالك مكتب تأجير سيارات بتهمة الاتجار فى العملة بمدينة نصر للتحريات

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:24 م
حجز مالك مكتب تأجير سيارات بتهمة الاتجار فى العملة بمدينة نصر للتحريات الاتجار فى العملة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات ، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى .
 
ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اتجار (مالك مكتب لتأجير السيارات بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) غير المشروع بالنقد الأجنبى داخل المحل عمله. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – طبنجة صوت وعدد من الطلقات – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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