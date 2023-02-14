حجز طالب صدم شخصا أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة قصر النيل على ذمة التحريات

قررت نيابة قصر النيل، حجز طالب 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة القتل الخطأ عقب صدمه مواطن أعلى كوبرى أكتوبر.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه ب الاصطدام بطالب فى القاهرة مما أدى إلى وفاته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة القسم.

بالفحص تبين أنه حال سير دراجة هوائية قيادة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر "المتوفى"، إصطدمت به سيارة مجهولة "لاذ قائدها بالفرار"، ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث، كما تم التوصل لقائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها والمُتسببة فى الحادث وبها تلفيات عبارة عن كسر بالإكصدام الأمامى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.