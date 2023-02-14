حبس عصابة 4 أيام بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى المرج

أمرت نيابة المرج، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تكوين (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومة مالكيها، ويتخذون من شقة مستأجرة بدائرة القسم مكاناً للإقامة والاختباء به، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الوقائع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سالفة الذكر، وعُثر بحوزتهم على (سيارة ميكروباص "ملك أحدهم" – 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة "تستخدم فى مساومة مالكى السيارات المستولى عليها" - عدد 21 مفتاح مصطنع مستخدم فى إرتكاب حوادث السرقة - لوحة معدنية).

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأقروا بحيازتهم للسيارة والمفاتيح المصطنعة والأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بقصد استخدامها فى وقائع السرقة والهواتف المحمولة بقصد المساومة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأضافوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط 6 سيارات من المستولى عليهم لدى إثنين من عملائهم سيئ النية تم ضبطهما، كما أضافوا بأن اللوحة المعدنية خاصة بواقعة سرقة سيارة مبلغ سرقتها بمحافظة السويس وقيامهم بتقطيعها وبيعها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.