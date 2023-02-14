اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:20 م
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حبس المتهم بقتل طفل فى المنيا 4 أيام على ذمة التحقيق

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:01 م
حبس المتهم بقتل طفل فى المنيا 4 أيام على ذمة التحقيق أرشيفية - حبس
المنيا-حسن عبد الغفار

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قررت النيابة العامة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، حبس طباخ،4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لإتهامة بقتل طفل وإلقاء جثته بترعة الإبراهيمية لسرقة دراجته البخارية وهاتفه المحمول.
 
كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت، إخطارا يفيد العثور على جثة  طفل بإحدى الترع التابعة لمركز مغاغة، على الفور تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة مغاغة.
 
بالانتقال إلى موقع البلاغ واجراء التحريات تبين أن المتهم بإرتكاب الواقعة  تربطه علاقات بأسرة الطفل، وبتكثيف التحريات  تبين المتهم بارتكاب الواقعة يعمل طباخا، وانه قتل الطفل الذى يبلغ من العمر 9 سنوات فوق سطح المنزل، وأخفى الجثه ثم قام بإلقاء الجثة فى إحدى الترع، لإخفاء جريمته.
 
بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، والذى قرر ان سبب إرتكاب الجريمة سرقة الدراجة البخارية والهاتف المحمول، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه العامة.
 

مديرية الامن

مغاغة

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اخبار المنيا

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