اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:01 ص
أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 672.9 مليون حالة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:00 ص
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 672.9 مليون حالة كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حول العالم ارتفعت إلى 672 مليونا و929 ألفا و54 إصابة.

وأفادت الجامعة -في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و854 ألفا و115 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 102.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.9 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ697 ألفا و674 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و753 وفاة.


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