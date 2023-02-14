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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة معلم بمدينة المنيا الجديدة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:08 ص
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة معلم بمدينة المنيا الجديدة مديريه امن المنيا ـ أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تكثف الاجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة معلم متعفنة وملقاة داخل عقار بجوار مدرسة خاصة في أحد أحياء مدينة المنيا الجديدة، وتم نقلها إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة "محمد .خ" 59 عاما، معلم، ملقاة داخل عمارة سكنية بجوار مدرسة خاصة في أحد أحياء مدينة المنيا الجديدة.

 

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن جثة المعلم متعفنة، وتم التحفظ عليها داخل مشرحة مستشفي المنيا العام، حيث كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.

 


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