جهود مكثفة لضبط متهمين بسرقة بوابة حديدية لمقر المركز الطبي في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا ، من جهودها لضبط المتهمين بسرقة بوابة حديدية خاصة بمقر المركز الطبي واستراحة طاقم فرع هيئة الإسعاف بحي غرب مدينة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ لنقطة شرطة حي شاهين، تتضمن سرقة باب حديدي بالمركز الطبي ومقر استراحة فرع هيئة الإسعاف الكائن بحي غرب مدينة المنيا، وتحديدا خلف مستشفي الصدر بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية وسؤال أحد المسؤولين بالمركز الطبي، ومقر الإسعاف قرر أنه لاحظ خلال أوقات العمل الرسمية سرقة البوابة الحديدية الخاصة باستراحة طاقم الإسعاف المشتركة مع المركز الطبي، ويبلغ ارتفاعها نحو 3 أمتار بعرض 2 ونصف متر.

بالعرض علي النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وتحديد وضبط المتهمين، وفحص وتفريغ كاميرات المراقبة في شارع المجري الكائن به المركز الطبي، لتحديد المشتبه بهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.