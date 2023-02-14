وقالت الحكومة - فى بيان نقله راديو فرنسا الدولى اليوم الثلاثاء، إنها أعلنت حالة الكوارث الوطنية لإتاحة استجابة قوية ومنسقة لتداعيات الفيضانات، حيث تسببت الأمطار فى أضرار مادية فى مناطق مختلفة وكذلك سقوط العديد من الضحايا.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن حالة الكوارث الوطنية الأسبوع الماضى بسبب أزمة الكهرباء فى البلاد، حيث يؤدي انقطاع التيار الكهربائي اليومي إلى شل الأعمال التجارية.

يذكر أنه تم استدعاء قانون الكوارث الوطنى فى شهر مارس عام 2020 للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي شهر أبريل الماضي للاستجابة للفيضانات فى مقاطعة "كوازولو ناتال" الشرقية.