جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير لباحثة فى أمراض النبات بكلية الزراعة.. صور

سوهاج محمود مقبول

منحت كلية الزراعة جامعة سوهاج درجة الماجستير للباحثة ساره أحمد عبدالعال غانم بكلية الزراعة، والتى جاءت بعنوان "دراسات على مرض عفن الفصوص لأبصال الثوم المخزونة"، وذلك بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور خلف همام عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية صرح بذلك رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة أنه بعد المناقشة والاطلاع على محتوى الرسالة، فقد تم منح الباحثة درجة الماجستير فى مجال أمراض النبات، مشيدًا بموضوع الرسالة الذى يساهم فى حل مشكلة تواجه المزارعين والمستهلكين.

وأضاف رئيس الجامعة، أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلا من الدكتور مصطفى حمدان أحمد محرم أستاذ أمراض النبات بالكلية والدكتور محمود رزق الله عسران أستاذ ورئيس قسم النبات بالكلية.

وأوضح الدكتور خلف همام، أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة ضمت كل من الدكتور محمود رزق الله عسران أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات بالكلية، الدكتور مصطفى حمدان أحمد محرم أستاذ أمراض النبات بالكلية، الدكتورة هدى عبدالفتاح مصطفى أحمد باحث أول بمعهد بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية والدكتور مظهر الشريف رئيس قسم الميكروبيولوجى الزراعية بالكلية.

يذكر أن جامعة سوهاج، منحت أيضا درجة الماجستير للباحثه كرستينا أنسى فايز، بقسم الميكروبيولوجى بكلية الزراعة، والتى جاءت بعنوان "عزل وتوصيف بكتريوفاجات متخصصة على الاستربتومايسيس"، والتى أقيمت فاعليتها بقاعة مؤتمرات الكلية بمقر الجامعة الجديد، بحضور رئيس الجامعة والدكتور خلف همام عميد الكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أنه بعد المناقشة والاطلاع على محتوى الرسالة، فقد تم منح الباحثة درجة الماجستير فى مجال الميكروبيولوجيا الزراعية، مضيفًا أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلا من الدكتور عادل محمود حماد رئيس قسم الميكروبيولوجى بكلية الزراعة بجامعة المنيا سابقًا، والدكتور مظهر الشريف رئيس القسم بالجامعة، والدكتور طارق حسن موسى مدرس بقسم الميكروبيولوجى بالكلية.

وأوضح الدكتور خلف همام، أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الدكتور خالد عبد الفتاح الدجدج الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى بجامعة عين شمس، والدكتور عادل محمود حماد رئيس قسم الميكروبيولوجى بجامعة المنيا سابقًا، والدكتور حازم عبد الرحمن رئيس قسم البساتين بالكلية، والدكتور مظهر الشريف رئيس قسم الميكروبيولوجى بالكلية.



الباحثة أثناء مناقشة رسالة الماجستير



الباحثة سارة احمد عبدالعال



صورة تذكارية بعد إعلان المنح لدرجة الماجستير



عدد من الحضور بالمناقشة