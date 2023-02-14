جامعة حلوان تحصد المركز الأول فى الملتقى القمى هاكاثون الحكومة الذكية 2023

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان طلاب فريق WRL Pixels من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان عقب حصولهم علي المركز الأول في مجال الحوكمة والخدمات الذكية علي مستوي الجامعات المصرية،في الملتقي القمي هاكاثون الحكومة الذكية بجامعة بنها 2023 تحت شعار " حكومة ذكية لعاصمة ادارية ذكية ".

وأكد رئيس الجامعة علي دعم الطلاب في مختلف المجالات العلمية وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية، في كافة المحافل المختلفة.

وتأتي مشاركة جامعة حلوان بهدف تفعيل دور الشباب للمساهمة في انتقال مصر إلى مفهوم «الحكومة الذكية»، من خلال استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة التي تخدم المبادرات التي تتخذها الحكومة لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملياتها ووظائفها، أيضًا المساهمة في الوصول إلى «الديمقراطية الذكية» من خلال المشاريع البرامجية.

ويهدف هاكاثون الحكومة الذكية تطبيق مفهوم «الحكومة الذكية»، من خلال عدة مسارات تشمل الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكي، والخدمات الذكية، والإعلام الذكي، والتواصل الذكي، والمجتمع الذكي، والتخطيط الذكي، والحركة الذكية، والتتبع الذكي، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي.

وشارك فريق جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتورة نانسي مصطفى أحمد سالم وكيل الكلية، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي، مريم محمد محمد مشرفة الفوج.

والطلاب المشاركين هم محمد محمود عبد العزيز السحرتي، عمر عبد الرحمن، أحمد محمد زكي، عمر عبد الله حسن، نور الدين مجدي.