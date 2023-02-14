جامعة بنى سويف تشارك بخمسة ابتكارات فى معرض القاهرة الدولى السابع

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة الجامعة بخمسة ابتكارات علمية في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 ، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقام بافتتاحه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF، والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية، ودولة البرتغال كضيف شرف، ويعقد على مدار يومي 13 و14 فبراير الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة السودان، والبروفسير والفيرا فورتناتو وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية.

ضم وفد الجامعة المشارك الدكتور مهاب محمد رضا موسى مدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ، و الدكتورة هبه الله محمد عبد العليم وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فتحي محمد أحمد بكلية علوم الأرض، والباحثة أية ناجح محمد بكلية العلوم ، والطالبة إسراء حازم والطالبة مني نادى بكلية العلوم، والباحث عبد الرحمن ناجى إسماعيل عبد الجواد بكلية الصيدلة ، والباحث عمرو محمد احمد الشريف، كلية التربية الرياضية، والطالبة عزة اليمنى سعد محمد والطالبة سما إبراهيم محمود إبراهيم بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشروعات الابتكارية المشاركة هي مشروع وحدة متكاملة تعمل بالموجات الفوق صوتية ودوائر الـRF الارسال والاستقبال اللاسلكية لمساعدة السباحين المكفوفين، ومشروع استخدام مخلفات الذرة الشامية المطورة في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، ومشروع تطوير تركيبة جديدة لعلاج مرض الثعلبة والصلع الوراثي والهرموني وإنبات الشعر، ومشروع آلية سلبية جديدة لإسقاط الأقمار الصناعية (كيوبسات) بعد انتهاء فترة عمرها في المدار الأرضي المنخفض، ومشروع نظام فصل المركبات الفضائي.

وأكد الدكتور منصور حسن، على اهتمام الجامعة بدعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا، وتحفيز الباحثين للمُضي قُدمًا في نقل التكنولوجيا وتسويق النتائج البحثية المتميزة من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة، لافتاُ إلى أن المعرض يجمع العلماء والمُبتكرين والمُخترعين والشركات الناشئة ومنظمات التمويل من جميع أنحاء العالم بهدف عرض وتبادل خبراتهم وابتكاراتهم وأفكارهم، وتعزيز التعاون والتكامل بينهم.