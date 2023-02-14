جامعة بنها تنظم احتفالية لتكريم الفائزين بـ"هاكاثون الحكومة الذكية"

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت جامعة بنها احتفالية لتكريم الفائزين في ختام فعاليات "هاكاثون الحكومة الذكية" المقام بالجامعة، بحضور لفيف من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وعمداء الكليات، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى.

وخلال كلمته، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حرصت على بذل كافة الجهود؛ بهدف خروج "هاكاثون الحكومة الذكية" بأفضل صورة تليق بتاريخ جامعة بنها، وبما يتناسب مع القدرات الأكاديمية والأهمية التي تمثلها الجامعات المصرية المشاركة بالحدث، وبما يعكس أيضًا حجم الاهتمام والرعاية والدعم المستمر من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موجهًا الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور على دعمه لإنجاح هذا الحدث الهام.

وأشار "سوسة"، إلى أن إقامة هاكاثون الحكومة الذكية يعد استمرارًا لما قامت به جامعة بنها من جهود في العام الماضي، حينما أقامت الجامعة "هاكاثون المدن الذكية" والذي كان بمثابة أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة متخصص في موضوع المدن الذكية، موضحًا أن إقامة الجامعة هذا العام لـ "هاكاثون الحكومة الذكية" يعد استمراراً لحرص جامعة بنها على تشجيع المبتكرين والنوابغ والاستفادة من أفكارهم الريادية والابتكارية، وانطلاقًا من مسئولية جامعة بنها في السعي لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن الهاكاثون شهد إقبالًا كبيرًا من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية التي رغبت في المشاركة حيث وصلت أعداد الفرق المشاركة إلى 254 فريقًا يمثلون 38 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، موضحًا أن المسابقات والتصفيات الأولية أسفرت عن تأهل ونجاح 35 فريقًا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وهي الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية من الهاكاثون.

وفي ختام الاحتفالية، قام رئيس جامعة بنها ونوابه بتوزيع الجوائز وتكريم فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكي، والخدمات الذكية، والإعلام الذكي، والتواصل الذكي، والمجتمع الذكي، والتخطيط الذكي، والحركة الذكية، والتتبع الذكي، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي.

وجاء توزيع الجوائز على الفرق الفائزة على النحو التالي:

- المسار الأول: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، وقد تقدم للمسابقة 12 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة أسيوط، والمركز الثاني فريق جامعة عين شمس، والمركز الثالث فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- المسار الثاني: المجتمع الذكي والخدمات الذكية، وقد تقدم للمسابقة عدد 111 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة بنها، والمركز الثاني فريق جامعة كفر الشيخ، والمركز الثالث فريق جامعة الزقازيق.

- المسار الثالث: التواصل الذكي والإعلام الذكي، وقد تقدم للمسابقة عدد 22 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق الجامعة المصرية الصينية، والمركز الثاني فريق جامعة بنها الأهلية، والمركز الثالث فريق جامعة دمياط.

- المسار الرابع: التوثيق الذكي والحوكمة الذكية، وقد تقدم للمسابقة عدد 32 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة حلوان، والمركز الثاني فريق جامعة الدلتا، والمركز الثالث فريق جامعة بنها.

- المسار الخامس: التخطيط الذكي والقيادة الذكية، وقد تقدم عدد 11 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة طنطا، والمركز الثاني فريق جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمركز الثالث فريق جامعة المنصورة الجديدة.

- المسار السادس: الحوكمة الذكية والتتبع الذكي، وقد تقدم للمسابقة عدد 41 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة بنها، والمركز الثاني فريق جامعة المنصورة، والمركز الثالث فريق معاهد العبور العليا.

- المسار السابع: التأمين الذكي والمراقبة الذكية، وقد تقدم للمسابقة عدد 25 فريقًا، وحصل على المركز الأول فريق جامعة السويس، والمركز الثاني فريق جامعة المنيا، والمركز الثالث فريق جامعة أسيوط.

جدير بالذكر، أن الفعاليات النهائية لهاكاثون الحكومة الذكية استمرت خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حيث أعُلن في ختام المسابقة عن الفرق الفائزة، وقدمت جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، في 7 مسارات، وذلك بإجمالي 70 ألف جنيه، كما قدمت شركة "أمازون ويب سيرفسز" خدمات تكنولوجية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، في 7 مسارات، وذلك بقيمة 24,5 ألف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة بنها أطلقت النسخة الأولى للهاكاثون في مارس 2022 تحت عنوان "هاكاثون المدن الذكية"، بمشاركة 50 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.