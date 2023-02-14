تنفيذ حملات تموينية لضبط الأسواق بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية تموين شمال سيناء حملات مكبرة مشتركة من الرقابة التموينية بالمديرية والاجهزة الرقابية لضبط الأسواق.

وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء، قيام إدارة تموين بئر العبد بحملة ضبط الأسواق بمدينة بئر العبد،وتم المرور على الأسواق وشركة الجملة ومستودع الدقيق وتجار التموين ومحطة تعبئة الغاز وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و 3 محضر إثبات حالة للمخابز البلدية تصرف ونقص موازين، وتم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة.

وقامت أمانى رسلان مدير عام المديرية، بتفقد سوق العريش لتجارة الخضر والفاكهة بالجملة بالكيلو 17 للتفتيش والمتابعة وتنظيم آلية تداول الخضر والفاكهة ومدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والالتزام بها.

كما تم تنفيذ جولة متابعة معرض اهلا رمضان وكلنا واحد، ومنفذ الشركة العامة لتجارة الجملة، ومقابلة بعض المواطنين الذين أعربوا عن رضاهم عن أسعار الفراخ المجمده والاوراك التى تم طرحها بمنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة.

وأعلنت مديرية تموين شمال سيناء افتتاح منافذ غذائية بمناطق ( وسط البلد – مسجد الرفاعى – المساعيد) تقدم أسعار مخفضة للسلع .

وعقد بمقر مديرية التموين والتجارة الداخلية اجتماعا برئاسة أمانى رسلان مدير عام المديرية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الفئوية لمناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، ودراسة جلب كميات من السلع الغذائية لطرحها بالجمعيات بأسعار مخفضة، وتوفير احتياجات شهر رمضان العاملين وأسرهم على أقساط، تيسيرا عليهم وتم تسليم هدية إلى الجمعية المتميزة.

وسبق واعلنت مديرية تموين شمال سيناء، ان قيام فريق من مفتشي إدارة تموين بئر العبد بحملة تموينية على تجار التموين ببئر العبد وتم ضبط كميات من الدقيق وتم تحرير محاضر تموينية للمخالفين وجارى العرض على النيابه العامه.

كما قام فريق من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للتأكد من جودة المعروض من المنتجات الغذائية والسلع المتنوعة والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والأوزان الخاصة بها وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية ومحضر أوزان لأحد المخابز بمدينة العريش.