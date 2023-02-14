تموين دمياط تضخ كميات من الأرز بمعارض أهلا رمضان بسعر 15 جنيها للكيلو

قامت مديرية التموين بدمياط بضخ كميات من الأرز رفيع الحبة الفاخر بمعارض أهلاً رمضان بجميع مدن المحافظة بالسعر الرسمي 15 جنيه، كما تم ضخ كميات من الأرز العريض الحبة الفاخر بسعر 17 جنيه للمستهلك بخصم 1 جنيه لكل كيلو.

وأعلنت مديرية تموين دمياط أسماء المحلات المتاح بها الأرز بنطاق مدينة دمياط وهي: شارع فكري زاهر (جلال الجميل - أسامة جويدة - عبده الشربيني - هاني شعيشع).

شارع الشرباصي (محمد هاجوج - عبد الوهاب أبو العنين - أحمد زهرة) - منيه دمياط ( أدهم الشرقاوي ) - عزبة اللحم (سعد فتوح)، شارع الشبطاني (أشرف محمد جويدة) - شطا " بجوار المحكمة "، الشهابيه (خالد قطاريه) - السيالة (علي النحيف) - البصارطة (عليوه السري)، الشارع الحربي (أماني الموافي).

كما قامت مديرية التموين بضخ كميات كبيرة من الأرز الفاخر بمعارض اهلا رمضان المنتشره بجميع مدن المحافظة وتحرير 18 محضر أوكازيون وهمى أو بدون تصريح معتمد، وقد تم التصريح لعدد 33 محل ملابس ومفروشات بأنحاء المحافظة يعلن كلا منهم على باب المحل صورة من التصريح المعتمد، بالإضافة إلى تحرير 96 محضر رقابه على الأسواق والمحلات العامه منها 6 محاضر لإرتكاب مخالفة بيع الأرز والسكر بأزيد عن السعر الرسمى، ولعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها ولمحلات الجزاره لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية أو الذبح خارج المجزر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والمغالاة فى الاسعار وحماية جمهور المستهلكين .