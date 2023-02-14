تموين المنوفية: 60 معرضا لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية للمواطنين

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه تم تنظيم مايقرب من 60 معرضا وشادرا بجميع أنحاء المحافظة، تابعة لمديرية التموين.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة مبيعات المعارض والشوادر للسلع الغذائية تقترب من 90%، مؤكدا أن جميع المعارض والشوادر، تشهد زحاما من قبل المواطنين على شراء السلع الغذائية، ويتم إمداد المعارض بالسلع الغذائية لمحاربة الغلاء مثال الأرز والسكر وغيرها من السلع الغذائية.

وأشار إلى أنه يتم يوميا عمل حملات تموينية لضبط الأسعار لمحاربة الغلاء.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد أعلن إلى أن الأجهزة الرقابية والتفتيشية تواصل حملاتها اليومية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات اليوم السبت عن تحرير (227) محضر تموينى بإجمالى مضبوطات "1 طن دقيق فاخر، 750 كجم أرز حر، 800 كجم مكرونة" جميعهم مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح محافظ المنوفية إلى أن المحاضر تضمنت تحرير(91) محضر مخالفات مخابز و(136)محضر للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمى ونقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، مشيراً إلى أنه من أهم القضايا التموينية التى شنتها الحملة، تحرير محضرين جنح أرقام (1181، 1182) لسنة 2023 ضد أصحاب محلات لتجارة وبيع السلع الغذائية بمركز ومدينة منوف لحيازتهم كمية قدرها (800) كجم مكرونة و(750) كجم أرز حر جميعهم مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى، كما تم تحرير محضر جنح رقم (2828) جنح شبين الكوم ضد صاحب مخبز أفرنجى لحيازته كمية قدرها (1) طن دقيق فاخر مجهول المصدر.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب، مكلفاً بالاستمرار فى شن الحملات التفتيشية لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.