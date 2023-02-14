تموين الإسكندرية: 300 محل بالأوكازيون الشتوى و28 محضر مخالفة للأسعار الوهمية

أكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، على أن الأوكازيون الشتوى حقق رواج تجارى ملحوظ بالإسكندرية.

وأشار فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، تولى اهتماما شديدا بفعاليات الأوكازيون الشتوى واستخراج تصاريح المحلات المشاركة، والتى بلغت حتى الآن 300 محل لأنشطة تجارية مختلفة ملابس ومفروشات وأحذية ومصنوعات جلدية وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وغيرها من الأنشطة المختلفة.

كما تتابع إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية جميع الأسواق بشن حملات للتأكد من أن المحلات المشاركة مستخرجة نصائح ومعلنة على المنتجات سعرين أحدهما قبل التخفيض والآخر بعد التخفيض ومحتفظة بفواتير الشراء حتى لا يصبح الأوكازيون وهمى، وأسفرت الحملات عن تحرير 28 محضر لمحلات مخالفة للضوابط القانونية الأوكازيون.

كما تتابع جميع الأجهزة الرقابية للمديرية جميع الأسواق لضبط أليات السوق ومحاربة المنتجات مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس، يذكر أن فعاليات الاوكازيون قد بدأت يوم السادس من فبراير ويستمر لمدة شهر.