تعرف على السيارات المؤمن عليها والأعلى ترخيصا خلال يناير 2023

كشف التقرير الصادر عن المجمعة للتأمين الإجباري عن شهر يناير 2023 ، أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 6165 سيارة ملاكي من بينها 100سيارة موديل 2020 و103 سيارة موديل 2021 و3316 سيارة موديل 2022 و 2646سيارات موديل 2023.
واحتلت ماركة مرسيدس المركز الأول في سيارات الملاكي بواقع 675سيارة ، وفي المركز الثاني ماركة شيرى بواقع 648 سيارة.
أما المركز الثالث، كان من نصيب ماركة سوزوكي بواقع 597 سيارة ، المركز الرابع لماركة هيونداى 458 ، وفي المركز الخامس رينو بواقع 406سيارة ، وفي المركز السادس بى واى دى بواقع 379 سيارة .
وفي المركز السابع جاءت ماركة كيا بواقع 326 سيارة، وفي المركز الثامن نيسان 315 سيارة وفي المركز التاسع ام جى بعدد298 سيارة وفي المركز العاشر شيفورولية 193 سيارة.
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