تعرف على أهم المشروعات بمركز دشنا خلال المرحلتين الأولى والثانية.. صور

قنا صابر سعيد

شهد مركز دشنا العديد من المشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها في مرحلتها الأولى داخل محافظة قنا، وتستهدف حياة كريمة تنفيذ 728 مشروع فى قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحى، الكهرباء، الصحة، الطرق، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة، بإاستثمارات تصل إلى15 مليار جنيه، ويبلغ نصيب مركز دشنا 125 مشروعا، ستساهم هذه المشروعات في إحداث نقلة نوعية بمستوى الحياة فى قرى الريف بشكل يضاهى الحياة فى المدينة.



وأنشأت حياة كريمة بدشنا مركز الطبى المقام بقرية أبو مناع بحرى على مساحة 2000 متر تقريبا ويتكون من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى45 مليون جنيه، سوف يسهم فى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كما تجرى أعمال إنشاء وحدة الإسعاف المقامة بجوار المركز على مساحة 300 متر وتتكون من طابق واحد يضم مكتب إدارى وسيارتىّ اسعاف مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وقامت حياة كريمة بأعمال التوسعة لمحطة معالجة الصرف الصحى بنجع الميات التابع لقرية أبو مناع غرب الذى يقع على مساحة 60 ألف متر، ويتكون من عدد 24 حوض تجفيف و 3 أحواض تهوية و 3 أحواض ترسيب نهائى، بطاقة استيعابية تصل إلى 20 ألف م3/يوم، وتكلفة مالية تصل إلى 450 مليون جنيه.

كما تم إنشاء أعمال مجمع الخدمات الزراعية بقرية الميات لمتابعة الأعمال الإنشائية والاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، موضحا أن المجمع مقام على مساحة 330م، ويضم "وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعى"،

ويجرى إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، منها 15 نقطة إسعاف إنشاء جديد، و 8 نقاط إسعاف تطوير شامل، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 20 نقطة إسعاف حتى الآن وجارى تسليمهم لفرع هيئة الإسعاف بقنا ، مؤكداً أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.





وضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، يتم تشييد وحدات سكنية على مساحة 4200 متر مربع، بواقع 4 عمارات، مكونة من 4 طوابق في كل طابق وحدتين سكنيتين على مساحة 90 مترًا، بنسبة التنفيذ وصلت 75% من الإنشاءات، والتي من المستهدف تسليمها على التشطيب النهائي أو كما يقال "على المفتاح"، مشيرًا إلى أن تلك العمارات السكنية الجديدة، والتي اتبعتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هي أن تواكب البيئة الريفية التي تم إنشاء العمارات فيها، حيث تم الحاق حظيرة مواشي لكل وحدة سكنية لتربية الماشية فيها.







الوحدة الاجتماعية



إنشاء مجمع حدمات بالسمطا



مجمع حياة كريمة بدشنا



مجمع خدمات بدشنا



محطة مياه بدشنا



محطة مياه



مدرسة لحياة كريمة بدشنا



نقطة اسعاف السمطا



نقطة إسعاف بقنا



