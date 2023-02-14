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"تطبيقية حلوان" تزين نادى المقاولون العرب بجدرايات لمحمد صلاح والننى

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:33 م
"تطبيقية حلوان" تزين نادى المقاولون العرب بجدرايات لمحمد صلاح والننى جدارية محمد صلاح بنادى المقاولون
كتب محمد صبحى

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قامت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بتجميل 3 جداريات بنادي المقاولين العرب، تحت إشراف الدكتورة رشا زينهم الأستاذ بقسم الزجاج، والدكتورة ريهام بهاء الأستاذ المساعد بقسم الزجاج وبمشاركة 25 طالب وطالبة من قسم الزجاج وبالتعاون مع الدكتور محمد الخشاب رئيس القسم العلمى.
 
ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ونادى المقاولون العرب، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.
 
وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن الجداريات اشتملت على رموز الكرة بالنادي مثل فخر العرب الكابتن محمد صلاح، والكابتن محمد النني أبناء نادي المقاولين العرب، بالإضافة إلى لوجو النادي والبطولات الحاصل عليها، وتستهدف أنشطة كلية الفنون التطبيقية المجتمعية خدمة المجتمع المحيط، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الطلاب على الجانب العملي التطبيقى.
 
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محمد صلاح

الننى

جامعة حلوان

اخبار مصر



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