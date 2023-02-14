"تطبيقية حلوان" تزين نادى المقاولون العرب بجدرايات لمحمد صلاح والننى

كتب محمد صبحى

قامت كلية الفنون التطبيقية ب جامعة حلوان بتجميل 3 جداريات بنادي المقاولين العرب، تحت إشراف الدكتورة رشا زينهم الأستاذ بقسم الزجاج، والدكتورة ريهام بهاء الأستاذ المساعد بقسم الزجاج وبمشاركة 25 طالب وطالبة من قسم الزجاج وبالتعاون مع الدكتور محمد الخشاب رئيس القسم العلمى.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ونادى المقاولون العرب، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.