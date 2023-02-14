اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تحريات مباحث الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى البدرشين

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:32 م
تحريات مباحث الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى البدرشين قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في البدرشين، وأشارت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات ومناظرة الجثة، وتبين من خلال الفحص عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 


العثور على جثة

وفاة شخص

العثور على جثة بالبدرشين

امن الجيزة

مباحث الجيزه

مركز شرطة البدرشين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة