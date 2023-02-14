تحريات مباحث الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في البدرشين، وأشارت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات ومناظرة الجثة، وتبين من خلال الفحص عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.