تجديد حبس عاملين حرقا مخزن أقمشة بعد سرقته فى عابدين 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة إضرام النيران فى مخزن أقمشة لإبعاد الشبهة عنهما عقب سرقته.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بنشوب حريق بمخزن أقمشة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الإدار ة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن أقمشة بالطابق الأرضى بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم عابدين، ونتج عنه احتراق كمية كبيرة من الأقمشة "دون إصابات".

وفى وقت لاحق، حضر للقسم صاحب المخزن المُشار اليه، ومالك شركة لبيع مستلزمات الملابس، واتهما أحد العاملين فى المخزن بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد أحد الأشخاص - حال قيامه بالعدو عقب إضرام النيران بالمخزن محل البلاغ، وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من صديقه ("المشكو فى حقه")، نظراً لاختلاسه كمية من القماش من داخل المخزن محل عمله والتصرف فيها بالبيع لصالحه وعلمه بقيام المجنى عليه بإجراء جرد للمخزن فقام بالاتفاق معه على إضرام النيران بالمخزن وفى سبيل ذلك قام "المشكو فى حقه" باصطناع نسخة من مفاتيح المخزن وسلمها للمتهم وتوجه للمخزن وقام بسكب كمية من سائل "البنزين"، وإضرام النيران به ولاذ بالفرار، وباستهداف (المشكو فى حقه) أمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وباستدعاء المُبلغ اتهمهما بارتكاب الواقعة.