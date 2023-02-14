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تأكيد الرئيس السيسى دور الأشقاء العرب فى استقرار مصر 2011 يتصدر صحف الكويت

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:14 ص
تأكيد الرئيس السيسى دور الأشقاء العرب فى استقرار مصر 2011 يتصدر صحف الكويت الرئيس السيسى
الكويت (أ ش أ)

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أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أكد خلالها دعم الأشقاء العرب فى (الإمارات والسعودية والكويت) إبان أحداث 2011.
 
فمن جانبها، ذكرت صحيفة (الرأى) الكويتية - تحت عنوان (السيسي: لولا دعم الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت ما وقفت مصر مرة أخرى) - أن الرئيس السيسي أكد أهمية دعم الأشقاء العرب للدولة المصرية، قائلا:"إنه لولا دعم الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت ما وقفت مصر مرة أخرى" معربا عن التقدير والاحترام لكل من ساهم ودعم أي دولة عربية.
 
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي في الإمارات، حيث جدد السيسي شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس مصر فقط وإنما أي دولة عربية أخرى.
 
من ناحيتها، كتبت صحيفة "النهار" الكويتية - تحت عنوان (السيسي: لولا الأشقاء في الكويت والسعودية والإمارات لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها) - أن الرئيس السيسي أشار إلى ما يتم تداوله مؤخرا عبر وسائل إعلام عربية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال:"لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة أن تؤثر على الأخوة بيننا، بيننا كلنا وهناك من ضمن الكتاب من يقول عايزين نشيل (نريد حذف) من القاموس العربي كلمة الأشقاء العرب، وأنا بقوله ربنا يقول {إنما المؤمنون إخوة} نحن إخوة".
 
وأشارت صحيفة (القبس) الكويتية - تحت عنوان (السيسي: مصر تجاوزت المرحلة الصعبة بفضل الكويت والسعودية والإمارات) - إلى أنه خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في (دبي)، حيث تم اختيار مصر ضيف الشرف، قال الرئيس السيسي"كل التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس فقط مصر وإنما لأي دولة عربية أخرى، مؤكدا أنه لولا وقوف الأشقاء في الإمارات والسعودية والكويت لما كانت مصر قادرة على تجاوز أزمتها، محذرا أن الدولة حين تقع، من الصعب ترجع ثاني، وقال "إن ما حدث في 2011 كلف مصر 450 مليار دولار وأن المشروعات القومية، التي جرى تنفيذها في مصر وفرت خمسة ملايين فرصة عمل للمصريين، مشددا على أن العمل والصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات.
 

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