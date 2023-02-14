بومبيو ينتقد طريقة التعامل مع المنطاد الصينى: بايدن جلب لنا العار

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد وزير الخارجية الأمريكى السابق مايك بومبيو الرئيس جو بايدن بسب طريقة تعامله مع قضية منطاد التجسس الصيني، وقال في مقابلة مع صحيفة ذا هيل إن الإدارة الحالية "ارتكب خطأً فادحًا" وتسبب في "عار عالمي"، ونفى أن يكون هو أو أي عضو في إدارة الرئيس السابق ترامب على علم بوجود بالونات تجسس تدخل المجال الجوي الامريكي خلال فترة وجودهم في السلطة.

وأثار التأخير في التعامل مع مناطيد التجسس غضب بومبيو، وقال في المقابلة: "لا أعرف ما الذي جمعته ... لا أعرف ما هي إشارات الذكاء التي قد تكون لدي البالونات"، وأضاف: "لقد رأى العالم بأسره منطادًا يتحرك ببطء يمر عبر مونتانا ، وكانساس ، وساوث كارولينا - والولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل شيئًا".

ويري بومبيو أن هذا النقص في العمل أعطى "ميزة جيوسياسية هائلة" للصين، قائلا: "لا أستطيع أن أتخيل أن خطر سقوط بعض الحطام على مكان مثل مونتانا تجاوز مخاطر العار العالمى".

وعلى سياق متصل، أكد جون كيربي من مجلس الأمن القومي خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض، أن إدارة ترامب فشلت في "اكتشاف" برنامج بالون التجسس الصيني، وقال كيربي بعد ساعات من مقابلة بومبيو: "اكتشفنا ذلك وتعقبناه"، لكن وزير الخارجية السابق، الذي يتبنى وجهة نظر قاتمة لوسائل إعلام في واشنطن يعتقد أنها متحيزة لليبرالية، يشعر بالإنزعاج من التقارير حول هذا الموضوع.

وشغل بومبيو منصب مدير وكالة المخابرات المركزية منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب حتى أبريل 2018. ثم حل محل ريكس تيلرسون وزيراً للخارجية ، حيث بقي حتى نهاية ولاية ترامب وهو الشخص الوحيد في التاريخ الذي خدم في كلا المكتبين خلال نفس الولاية الرئاسية.