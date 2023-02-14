اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:50 ص
أكرم القصاص
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بولندا تستقبل 9 ملايين و797 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ العملية العسكرية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:00 ص
بولندا تستقبل 9 ملايين و797 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ العملية العسكرية لاجئو أوكرانيا
أ ش أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا لـ 9 ملايين و797 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير من العام الماضي.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" - أن البلاد استقبلت أمس الأحد 21 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت مغادرة 20 ألفا و800 لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 7.91 مليون شخص.
 
وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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