بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية للمشاركة فى أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وصلت بعثة منتخب أوغندا للإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، للاستعداد للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المجموعة الثانية، والتى تنطلق أحداث مبارياتها 20 فبراير الحالى باستاد هيئة قناة السويس الجديد، وتضم 37 فردًا بينهم 24 لاعبًا.

وكان محمد شيحة رئيس المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، استقبل بعثة منتخب أوغندا لدى وصولها للإسماعيلية، فى وجود شباب المتطوعين الذين قدموا الورود لأفرادها للحفاوة بهم فضلًا عن قيام فرقة التنورة عمل تابلوهات راقصة غاية فى الروعة أبدى الضيوف إعجابهم بها.

وأشرف" شيحة "على تسكين بعثة منتخب أوغندا بالفندق المخصص لهم المطل على بحيرة التمساح بالإسماعيلية، بكامل عددها وقبل أن يخلدوا للراحة تناولوا طعام الغذاء.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة منتخب أوغندا للشباب تحت 20 سنة حضرت من بلادهما إلى مصر أول امغس الأحد، ولعبت أمس وديًا مع منتخب الشباب المصرى بإستاد الكلية الحربية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وذلك استعدادًا لخوض مبارياتهم بالمجموعة الثانية أمام جنوب السودان والكونغو وأفريقيا الوسطى.



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة



بعثة أوغندا



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية



بعثة أوغندا



بعثة أوغندا



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة (



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة



بعثة أوغندا تصل للإسماعيلية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة