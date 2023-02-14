انهيار أجزاء من عقار قديم فى الجمرك بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، انهيار أجزاء من أحد العقارات بالمنطقة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، والبداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بناء قديم دون إصابات .

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان العقار وتواجد رئيس حى الجمرك وقسم شرطة الجمرك والتدخل السريع، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحى، وتبين انهيار أجزاء بالعقار 18 بشارع سيدي شحاتة، ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

وعلي صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار.

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد على أرض الواقع، لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



إنهيار اجزاء عقار في الجمرك



إنهيار اجزاء عقار قديم الجمرك