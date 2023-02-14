وأفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية- بحسب موقعها الإلكتروني- بأنه في حال تأكيد تعيين أويدا من قبل البرلمان، فسوف يخدم البلاد لمدة خمس سنوات بعد كورودا، الذي تنتهي فترة منصبه في 8 أبريل المقبل.

وتم اختيار المفوض السابق لوكالة الخدمات المالية ريوزو هيمينو، والمدير التنفيذي لبنك اليابان شينيتشي أوشيدا، ليكونا نائبي المحافظ الجديد.

وينص قانون اليابان على ضرورة موافقة مجلسي البرلمان على المحافظ ونائبيه بعد ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء، الذي قدَّم الترشيح إلى لجنة برلمانية من كلا المجلسين، ومن المتوقع أن يقدم المرشحون وجهات نظرهم حول السياسات النقدية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وينهي الإعلان عن اختيار أويدا، أسابيعا من التكهنات بشأن هوية المحافظ الجديد، الأمر الذي سيطَّر على العناوين الرئيسية في الصحف اليابانية وأثار الثرثرة وأحدث موجات وتقلبات في الأسواق.

وسيُكلف أويدا، وهو أكاديمي ومؤلف وعضو مجلس إدارة سابق في بنك اليابان، بقيادة بنك اليابان خلال فترة صعبة ويُرجح له أن يقوم بتعديلات في السياسة النقدية الحالية لليابان التي مالت خلال، عهد كورودا، إلى تبني استراتيجية شراء السندات الحكومية من أجل التحكم في أسعار الفائدة طويلة الأجل.