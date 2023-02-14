المحافظات تنطلق فى أكبر حملة لنظافة المساجد قبل قدوم شهر رمضان.. صور

شهدت محافظات مصر برعاية مديريات الأوقاف المختلفة، انطلاق أكبر حملات لتعقيم ونظافة المساجد، قبل قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل)، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، للتأكيد على أن المساجد لا بد وأن تكون عنوان النظافة والجمال، وأن القيام على نظافتها وطهارتها مسلك الصحابة والتابعين، وسلوك لا يعرفه إلا المتقون، وشرف يتزين به المؤمنون، وعنوان يعرف به المسلمون، حيث يقول الحق سبحانه: "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".

وانطلقت تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق، فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وخدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، والدين والحضارة والرقى والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

ففى الأقصر أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق حملة مكبرة لتعقيم المساجد حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وفى الشرقية أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، حملة موسعة لتنظيف المساجد، على مستوى المحافظة، التى من المقرر أن تستمر حتى شهر رمضان المبارك، حيث بدأت الحملة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وترأس الحملة الدكتور محمد حامد مدير المديرية، بمعاونة الشيخ ياسر فتحى إمام وخطيب وعمال المسجد، حملة شملت تنظيفو تطهير كافة جنبات المسجد والأركان وتطهير وتعقيم.

وفى سوهاج انطلقت بمحافظة سوهاج حملة تنظيف المساجد ضمن الحملة المكبرة التى أطلقتها وزارة الأوقاف والتى تستمر لمدة 10 أيام، حيث بدأت الحملة بتنظيف المساجد الكبرى بالمحافظة وشارك فى الحملة، محمد حسنى عبد الرحيم وكيل وزاره الأوقاف بسوهاج وقيادات مديرية الاوقاف بالمحافظة، وجهزت المديرية كميات كبيرة من المطهرات وايضا بخاخات لرش المواد المطهرة وكنس الاتربة باستخدام المكانس الكهربائية.

وفى المنيا أطلقت مديرية أوقاف المنيا حملتها الموسعة لنظافة المساجد، وقاد الدكتور حسانين عبدالحكم حملة موسعة لنظافة مسجد سيدى أحمد الفولى بمحافظة المنيا، يرافقه الدكتور عمر خليفة مدير الدعوة، والدكتور محمود توفيق مدير المتابعة، والدكتور احمد عزمى مدير الادارات، والشيخ بدران فتحى رياض مدير إدارة المنيا الجديدة والشيخ رائد يحى امام المسجد.