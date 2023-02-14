القوى العاملة : توظيف 3982 شابا فى الجيزة خلال يناير

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بالقاهرة، والإسكندرية، والجيزة، بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر يناير الماضي، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وجاء في بيان صحفى للوزارة، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من أحمد عزازى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه أن المديرية قامت بصرف 361 ألف جنيها لـ 155 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 441 منشأة وتحرير 75 محضراً للمنشآت المخالفة، و164 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى، أسفر عن تحرير 413 محضراً، وبحث 266 شكوى عمالية، بالإضافة إلى توفير 25 فرصة عمل لشباب من ذوى الهمم والقدرات، واستخراج 2305 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لها فضلاً عن استخراج وتجديد 230 ترخيص عمل لأجانب.

أما عن التقرير الثانى، نوه فيه محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 171 فرصة عمل للشباب منها لذوى الهمم، والتفتيش على 502 منشأة بنظام الدورى والحملات، وأسفر عن تحرير 223 محضر، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 350 منشأة، أسفر عن تحرير 302 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 120 شكوى في نفس المجال، فضلاً عن استخراج وتجديد 72 ترخيص عمل لأجانب، واستخراج 1604 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

والتقرير الثالث قال فيه محمد طه مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة، إنه تم تشغيل 3982 شاب منهم 133 من ذوى الهمم والقدرات، واستخراج 1653 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 129 منشأة عمالياً يعمل بها 608 عاملاً، وأسفر عن تحرير 204 محضراً، وبحث 546 شكوى عمالية، والتفتيش على 146 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 81 ندوة توعية في نفس المجال، واستخراج وتجديد 44 ترخيص عمل لأجانب، فضلاً عن صرف 12 مليون و488 ألف جنيه لـ 24755 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.