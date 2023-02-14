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القوات المسلحة تنظم حفل تكريم لأسر شهداء حرس الحدود المصرى والسودانى

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 03:01 م
القوات المسلحة تنظم حفل تكريم لأسر شهداء حرس الحدود المصرى والسودانى القوات المسلحة - ارشيفية
كتب زكى القاضى

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فى إطار التواصل والدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة، لزيادة أواصر التعاون العسكرى مع الأشقاء الأفارقة فى العديد من المجالات، نظمت قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجمعية السودانية احتفالية تكريم أسر وأبناء الشهداء وقدامى المحاربين التابعين لقوات حرس الحدود المصرية والسودانية.
 
وألقى القائم بأعمال السفارة السودانية بمصر، كلمة وجه خلالها الشكر إلى قوات حرس الحدود المصرية، لحرصها على تنظيم مثل تلك الاحتفالات، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية والسودانية تتميز بخصوصية، حيث أن الماضى والحاضر والمستقبل مشترك بين البلدين.
 
وألقى اللواء أركان حرب عماد يمانى قائد قوات حرس الحدود كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق اسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إقامة مثل هذه الاحتفالية، حيث أنها تعبر عن متانة العلاقات المصرية السودانية.
 
واختتمت المراسم بتكريم عدد من أسر وأبناء الشهداء وقدامى المحاربين التابعين لقوات حرس الحدود لكلا الجانبين.
 
حضر الاحتفالية القائم بأعمال السفارة السودانية بمصر، وأعضاء السفارة السودانية والجمعية السودانية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

حرس الحدود

الجيش المصرى

القوات المسلحه

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