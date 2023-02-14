اليوم السابع
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"الصحة" تعلن إطلاق خدمة الوحدة الصحية المتنقلة قريبا

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:42 م
"الصحة" تعلن إطلاق خدمة الوحدة الصحية المتنقلة قريبا الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان  لشؤون الطب الوقائي، تفاصيل خدمات الوحدات الصحية المتنقلة المقرر توفيرها خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات مكاتب الصحة المنتشرة في الجمهورية .
 
وتابع الدكتور عمرو قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الوحدات الصحية المتنقلة خدمة جديدة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، موضحا أن من المقرر الإعلان عن كافة تفاصليها ومواعيدها خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف مساعد وزير الصحة، الوحدات الصحية ستكون متنقلة: "طلب الخدمة يكون من خلال خط ساخن للوحدات الصحية وهتروح للمواطن البيت، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية المتنقلة ستكون بمقابل مادي، ومن المقرر انطلاق الخدمة الجديدة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية".
 
وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أن الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يعمل على خطة وقائية متكاملة للمواطنين لفصل الشتاء وتوفير الأمصال الخاصة بالعقارب والثعابين، مشيرا الى أن هناك مخزون استراتيجي، مع تزايد حالات العقر المختلفة، والطب الوقائي يقوم على عدة محاور بينها الرصد والوقاية والاكتشاف وتوفير اللقاحات المختلفة.
 
وتابع مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، أن الوضع الوبائي لفيروس جدري القرود آمن للغاية ولم نسجل إلا 4 حالات فقط وتم علاجهم بالمستشفيات الخاصة ولا داعي للقلق بشأن أي أمراض يتم الإعلان عنها لأن كافة الأمراض يكون لها تاريخ مرضي كالالتهاب السحائي، وشلل الأطفال مشيرا إلى أن الطب الوقائي منظومة متكاملة ونملك أقوى أنظمة الرصد على مستوى محافظات الجمهورية. 
 

الصحة

كورونا

الطب الوقائى

جدرى القرود



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