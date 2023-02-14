السجن المؤبد لعامل و7 سنوات لآخر بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن 7 سنوات، لاتهامهما بالإتجار في الحشيش المخدر والشابو بنجع حمادي.

تعود أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، من ضبط إسلام.ح.، 31 عاما، وكريم.ا.ع، 34 عاما، بحوزتهما كمية من الحشيش والشابو والأسلحة بنجع حمادي، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين حيازة حشيش وشابو بقصد الاتجار، وحيازة فرد خرطوش.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 20348 لسنة 2022، جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 2574، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت متهم بالسجن المؤبد وآخر 7 سنوات.

وكانت قد أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، أوراق عامل إلى المفتي، بتهمة التخلص من زوجته بعد التعدي عليها بالشوم بسبب خلافات زوجية.

تعود أحداث الواقعة إلى 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم هاشم.ت، 39 عاما، بتهمة قتل زوجته ريهام. أ، مع سبق الإصرار، بعد أن تعدى عليها بعصا شوم، قاصدا قتلها، بسبب خلافات زوجية لشكه في سلوكها.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 16176 لسنة 2022 ،جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2139 ،لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي، وتحديد جلسة 10 من مايو المقبل للنطق بالحكم.