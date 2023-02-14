السجن المؤبد لعاطل بسبب استعراضه القوة بالأسلحة فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المؤبد للمتهم "خ.ا.ع" ، وتغريمة مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه مما أسند إليه وألزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باستعراض القوة بالقوة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3570 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول، يفيد بمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول ،ان المتهم " خ.ا.ع" عاطل اشترك مع 22 متهما آخرين تمت محاكمتهم في استعرض القوة والتجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الترويع والتخويف والقتل والاتلاف مستعملين في ذلك القوة مع علمهم بالغرض المقصود منه حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وكان من بينهم المتهم ضد المجني عليهم وإلحاق الاذي بهم ماديا ومعنويا والأضرار بممتلكاتهم لفرض السيطرة عليهم بأن توجهوا الي مكان تواجدهم، واطلقوا اعيره نارية واسلحة بيضاء لبث الرعب في نفوس المجني عليهم والأهالي، وقد وقع بناء علي تلك الجريمة قتل المجني علية " م.و.م" وبين بعضهم البعض، لقتل كل من " ي.ع.ع" و " ا.ح.ع" بسبب خلافات مع المجني علية الأول " م.و.م" وذلك للثأر بين المتهمين، وبين المجني عليه " م.ا.خ" مما أدي إلي اصابته، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته والتي أصدرت حكمها علي المتهم.