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الرئيس السيسى يلتقى فى دبى رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:00 ص
الرئيس السيسى يلتقى فى دبى رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دبي مع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وخاصةً في ضوء الدور المهم الذي قام به البنك خلال السنوات الماضية كشريك في العملية التنموية في مصر. 
 
كما تم التباحث بشأن الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت في صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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