الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته بقمة الحكومات فى دبى

كتب محمد الجالى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتى شارك خلالها كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات بدبى.