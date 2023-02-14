الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته بقمة الحكومات فى دبى

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتى شارك خلالها كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات بدبى.
الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته بقمة الحكومات فى دبىالثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:27 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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