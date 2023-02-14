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الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته بقمة الحكومات فى دبى

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:27 م
الرئيس السيسى يعود لأرض الوطن بعد مشاركته بقمة الحكومات فى دبى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بسلامة الله إلى أرض الوطن، بعد اختتام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتى شارك خلالها كضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات بدبى.

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