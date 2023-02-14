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الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لجهود التنمية بتونس تحت قيادة قيس سعيد

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:31 ص
الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر لجهود التنمية بتونس تحت قيادة قيس سعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في دبي مع "نجلاء بودن"، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. 
 
وأكد الجانبان عمق الروابط التي تجمع بين البلدين والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين، مع تشديد الرئيس في هذا الصدد على دعم مصر لكافة جهود التنمية والإصلاح بتونس تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد"، فضلاً عن الاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء في تونس.
 
كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.
 
لقاء--الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-نجلاء-بودن،-رئيسة-وزراء-الجمهورية-التونسية-(1)
لقاء--الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-نجلاء-بودن،-رئيسة-وزراء-الجمهورية-التونسية-(1)

لقاء--الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-نجلاء-بودن،-رئيسة-وزراء-الجمهورية-التونسية-(2)
لقاء--الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-نجلاء-بودن،-رئيسة-وزراء-الجمهورية-التونسية-(2)

 


السيسي

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