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الداخلية تكشف حقيقة طمس لوحات معدنية لسيارتين بالجيزة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:56 م
الداخلية تكشف حقيقة طمس لوحات معدنية لسيارتين بالجيزة لوحات معدنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عقب رصد أجهزة وزارة الداخلية تداول صورتين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن طمس لوحات معدنية لسيارتين، وبالفحص وإجراء التحريات وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة.
 
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط (السيارة الأولى) بفحصها تبين عدم وجود طمس باللوحات ..كما تبين أنها مجهزة طبياً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارة لمخالفة قيادة "سيارة محظور قيادتها إلا لمالكها".
 
 
كما أمكن تحديد وضبط (السيارة الثانية) ومالكها (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وتبين وجود طمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
 
 

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